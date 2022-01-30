СМИ: "Зенит" получит от "Байера" около 4 млн евро за Азмуна

Согласно данным источника, в указанную сумму включены бонусы, которые "Зенит" может получить в течение действия контракта игрока с "Байером".
Напомним, что ранее "Зенит" объявил о переходе Азмуна в "Байер". Иранский нападающий присоединится к немецкому клубу в нынешнее трансферное окно. Его контракт с "Байером" рассчитан до лета 2027 года.
Азмун выступал за "Зенит" с февраля 2019 года. Соглашение 27-летнего футболиста с петербургским клубом было рассчитано до конца нынешнего сезона.
Источник: РБ Спорт
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Фото: "Зенит"