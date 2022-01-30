По словам Генича, он уверен, что сам футболист хочет остаться в "Спартаке". При этом проблемы с продлением контракта связаны с работой агента, считает комментатор.
"Уверен, сам Бакаев нацелен на то, чтобы остаться. Новый контракт - это исключительно агентский вопрос. Люди пытаются выбить новые условия. Думаю, Зелимхан не настаивает на каких-то сверхусловиях, сверхсуммах. Это наверняка работа агента. И сейчас идет торг", - заявил Генич.
Отметим, что действующее соглашение Бакаева со "Спартаком" рассчитано до конца сезона. В нынешнем розыгрыше РПЛ 25-летний полузащитник принял участие в 16 матчах и сделал три результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в пять миллионов евро.
Источник: Матч ТВ
Генич: Бакаев нацелен на то, чтобы остаться в "Спартаке". Новый контракт - исключительно агентский вопрос
Спортивный комментатор Константин Генич поделился мнением о ситуации с продлением контракта полузащитника Зелимхана Бакаева со "Спартаком".
Фото: РПЛ