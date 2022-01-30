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В "Химках" прокомментировали информацию о возможном трансфере нападающего сборной Камеруна

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков подтвердил, что подмосковный клуб проявляет интерес к нападающему "Антверпена" и сборной Камеруна Дидье Ламкелю Зе.
Фото: Getty images
Накануне сообщалось, что "Химки" хотят взять футболиста в аренду с возможностью выкупа.

"Этот нападающий нам интересен, но пока без какой-либо конкретики, к переговорам с ним и с клубом мы еще не приступали.

Мы смотрим всех нападающих на рынке, это одна из основных целей на оставшееся время трансферного окна. Планируем приобрести еще одного или максимум двух игроков до возобновления сезона", - цитирует Терюшкова Sport24.

Нападающий Дидье Ламкель Зе выступает за бельгийский "Антверпен" с 2018 года. С сентября 2021 по январь 2022 года 25-летний футболист на правах аренды выступал за словацкий клуб "Дунайска Стреда". Зе провел 7 матчей в чемпионате Словакии, в которых забил 2 гола и стал автором 3 результативных передач.

В общей сложности за "Антверпен" форвард сыграл в 88 матчах и забил 21 мяч. В составе сборной Камеруна Зе дебютировал в ноябре 2019 года и провел за национальную команду всего 1 матч.


Теги: Химки Антверпен Российские трансферы
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