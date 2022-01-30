В прошлую субботу, 22 января, Азмун подписал контракт с "Байером" до лета 2027 года. Изначально соглашение должно было вступить в силу с 1 июля 2022 года. Но вчера клубы договорились о досрочном переходе Сердара в немецкий клуб. Также 30 января "Зенит" объявил о переходе бразильского форварда Юри Алберто.
"Азмун заслужил то, чтобы уехать в Европу. Хорошо отработал свой контракт. При нем питерцы три раза стали чемпионами. Есть, правда, одно небольшое опасение по поводу его перспектив в Бундеслиге. В последнее время он был немного нездоров, его беспокоил голеностоп. Но тут все-таки новый вызов. Нужно будет переключиться, быстро перестроиться", - сказал Орлов.
Сердар Азмун перешел в "Зенит" зимой 2019 года. В текущем сезоне 27-летний форвард провел 19 матчей во всех турнирах, забил 9 голов и отдал 4 результативные передачи. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 25 млн евро. В общей сложности за петербургский клуб иранец сыграл в 104 матчах, на его счету 62 забитых мяча и 23 голевых передачи.
Источник: СЭ
Орлов: Азмун заслужил то, чтобы уехать в Европу
Комментатор Геннадий Орлов высказался по поводу перехода иранского форварда Сердара Азмуна из "Зенита" в "Байер".
Фото: ФК "Зенит"