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СМИ: Чалов покинул расположение ЦСКА, чтобы пройти медосмотр перед переходом в "Базель"

Форвард ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды на сборах в испанском Кампоаморе.
Фото: ЦСКА
Как сообщает источник, Чалов уехал, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в "Базель". Ожидается, что нападающий перейдет в швейцарский клуб на правах аренды.

Напомним, ранее сообщалось, что "Базель" собирается арендовать Чалова до конца нынешнего сезона. Предположительно, в соглашение не будут вносить опцию выкупа футболиста.

Отметим, что контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний форвард провел 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.

Источник: Чемпионат

В "Базеле" заявили, что ведут переговоры с ЦСКА по Чалову


Теги: ЦСКА Чалов Базель Российские трансферы
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