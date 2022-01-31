Как сообщает источник, Чалов уехал, чтобы пройти медицинское обследование перед переходом в "Базель". Ожидается, что нападающий перейдет в швейцарский клуб на правах аренды.
Напомним, ранее сообщалось, что "Базель" собирается арендовать Чалова до конца нынешнего сезона. Предположительно, в соглашение не будут вносить опцию выкупа футболиста.
Отметим, что контракт Чалова с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года. В нынешнем розыгрыше РПЛ 23-летний форвард провел 16 матчей, забил три гола и сделал две результативные передачи.
Источник: Чемпионат
В "Базеле" заявили, что ведут переговоры с ЦСКА по Чалову
СМИ: Чалов покинул расположение ЦСКА, чтобы пройти медосмотр перед переходом в "Базель"
Форвард ЦСКА Федор Чалов покинул расположение команды на сборах в испанском Кампоаморе.
Фото: ЦСКА