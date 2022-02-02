РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году

РПЛ заняла шестое место среди европейских чемпионатов по выручке в 2020 финансовом году.

Фото: ТАСС





Согласно данным УЕФА, РПЛ находится на шестом месте в списке 20 лучших европейских чемпионатов по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году (сезон-2019/20). Данный показатель у российской Премьер-Лиги составляет 777 миллионов евро. Это на 11% меньше по сравнению с 2019 финансовым годом.



Выше РПЛ по итогам 2020 финансового года расположилась пятерка ведущих лиг Европы. Первое место заняла АПЛ (5 миллиардов 168 миллионов евро).



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"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год Такие данные содержатся в отчете УЕФА по лицензированию клубов.Согласно данным УЕФА, РПЛ находится на шестом месте в списке 20 лучших европейских чемпионатов по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году (сезон-2019/20). Данный показатель у российской Премьер-Лиги составляет 777 миллионов евро. Это на 11% меньше по сравнению с 2019 финансовым годом.Выше РПЛ по итогам 2020 финансового года расположилась пятерка ведущих лиг Европы. Первое место заняла АПЛ (5 миллиардов 168 миллионов евро).Источник: ТАСС