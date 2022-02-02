Такие данные содержатся в отчете УЕФА по лицензированию клубов.
Согласно данным УЕФА, РПЛ находится на шестом месте в списке 20 лучших европейских чемпионатов по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году (сезон-2019/20). Данный показатель у российской Премьер-Лиги составляет 777 миллионов евро. Это на 11% меньше по сравнению с 2019 финансовым годом.
Выше РПЛ по итогам 2020 финансового года расположилась пятерка ведущих лиг Европы. Первое место заняла АПЛ (5 миллиардов 168 миллионов евро).
Источник: ТАСС
"Зенит" и ЦСКА попали в топ-20 клубов Европы за 2020 финансовый год
РПЛ заняла шестое место в Европе по суммарным доходам клубов в 2020 финансовом году
РПЛ заняла шестое место среди европейских чемпионатов по выручке в 2020 финансовом году.
Фото: ТАСС