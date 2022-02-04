Как сообщает источник, Хачатурянц заразился недавно. Отмечается, что он чувствует себя хорошо и идет на поправку.
Ранее появилась информация, что арбитр Сергей Карасев заразился коронавирусом и пропускает судейский сбор в Турции.
В ноябре Ашот Хачатурянц был избран на должность президента Российской Премьер-лиги. Функционер более месяца исполнял обязанности президента лиги после ухода Сергея Прядкина.
Хачатурянц был единственным кандидатом, выдвинутым на эту должность. Руководители клубов РПЛ проголосовали за него единогласно.
Российская Премьер-лига ушла на зимнюю паузу. В первой части сезона команды провели по 18 матчей. Первое место в таблице чемпионата России занимает "Зенит", петербургский клуб имеет в активе 38 очков. Следом идет "Динамо", "бело-голубые" отстают от петербуржцев на 2 очка. Тройку замыкает "Сочи" (31 очко).
Источник: Чемпионат
Источник: президент РПЛ Хачатурянц заразился коронавирусом
Президент Российской Премьер-лиги Ашот Хачатурянц сдал положительный тест на коронавирус.
Фото: РФС