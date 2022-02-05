Напомним, "Зенит" сыграет с "Бетисом" в рамках раунда стыковых матчей Лиги Европы. Первая встреча состоится 17 февраля на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Ответная игра запланирована на 24 февраля, она пройдет в Севилье на стадионе "Бенито Вильямарин".
"В "Бетисе" все полны оптимизма. Местные фанаты просто уверены, что русский чемпион будет разгромлен. Сейчас их любимцы на подъеме - идут в тройке и являются второй командой лиги по результативности после "Реала". Знаю, что Семак очень хочет посетить ближайший матч "Бетиса", - цитирует Онопко "СЭ".
"Бетис" последние три матча выиграл с общим счетом 12:1. Подопечные Мануэля Пеллегрини разгромили в Ла Лиге "Алавес" (4:0) и "Эспаньол" (4:1), а также в четвертьфинале Кубка Испании обыграли "Реал Сосьедад" (4:0).
Завтра, 6 февраля, "Бетис" на своем поле примет "Вильярреал" в рамках 23-го тура чемпионата Испании.
Онопко: фанаты "Бетиса" просто уверены, что "Зенит" будет разгромлен
Тренер сборной России Виктор Онопко оценил шансы "Зенита" в Лиге Европы в противостоянии с испанским "Бетисом".
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