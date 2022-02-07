"Думбия мне казался каким-то не очень быстрым, но в тот момент (в матче с ЦСКА в 2013-м) почувствовал и его скорость, и его мощь. Еще, конечно, бросалось в глаза, что лет ему явно больше, чем заявлено. Выглядел уже тогда на 35-40", - написал Ребров в своем блоге на Sports.ru.
Сейду Думбия выступал за ЦСКА с 2010-го по 2015-й год. После этого он перебрался в "Рому", из которой еще на полгода приезжал в обратную аренду. Всего ивуариец провел за "армейцев" 150 матчей, в которых забил 95 мячей и отдал 36 результативных передач.
После ухода из ЦСКА Думбия, помимо "Ромы", выступал за "Спортинг", "Жирону" и "Сьон". Последним клубом форварда был "Хамрун Спартанс", выступающий в чемпионате Мальты, за который футболист играл с января по июль прошлого года. С тех пор Думбия пребывает в статусе свободного агента. 31 декабря ему официально исполнилось 34 года.
Ребров: бросалось в глаза, что Думбия явно больше лет, чем заявлено. Уже тогда выглядел на 35-40
Технический координатор "Спартака" Артем Ребров поделился мнением о бывшем форварде ЦСКА Сейду Думбия.
Фото: Sportbox