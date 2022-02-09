Игра завершилась со счетом 2:2. Отметим, что подопечные Слуцкого сыграли в четвертый раз вничью во время подготовки к возобновлению сезона.
"Отличный спарринг, получилась хорошая боевая игра. Забивать всегда приятно. Понятно, что это неофициальная встреча, но все равно рад голу и тому, что смог помочь команде. Думаю, мы будем неплохо готовы к весенней части чемпионата и сможем рассчитывать на хороший результат", - цитирует Климова Metaratings.
Эта игра стала последней для казанцев на втором зимнем сборе. На третьем сборе у "Рубина" запланированы матчи с "Крыльями Советов" (14 февраля) и московским "Динамо" (17 февраля), еще одна игра пройдет 20 февраля.
Кирилл Климов является воспитанником московского "Локомотива". В "Рубин" он перешел летом прошлого года. Первую часть сезона-2021/22 21-летний футболист провел на правах аренды в "Кубани".
Нападающий "Рубина" Климов: рад голу и тому, что смог помочь команде в матче против батумского "Динамо"
Форвард "Рубина" Кирилл Климов, забивший гол в товарищеском матче с батумским "Динамо", поделился впечатлениями от игры.
Фото: ФК "Рубин"