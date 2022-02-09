Булут отметил, что тренерский штаб "Динамо" доволен трансфером Смолова.
"Мы довольны, что получили страйкера очень высокого уровня. Тюкавин и Грулев отлично проявили себя в первой части, они классные форварды, но нападающего именно такого формата у нас не было, и это важный плюс. Нам с Сандро не понадобилось много времени на обсуждение этого трансфера", - сказал Булут.
Напомним, что в январе Смолов перешел в "Динамо" из "Локомотива". Федор уже выступал за "бело-голубых", он являлся игроком клуба в 2007-2015 годах.
Отметим, что "Динамо" расположилось на втором месте в турнирной таблице РПЛ после 18 туров (36 очков). Лидирующий "Зенит" опережает москвичей на два очка.
Источник: Спорт-Экспресс
Тренер "Динамо" Булут прокомментировал переход Смолова в клуб
Волкан Булут, помощник главного тренера "Динамо" Сандро Шварца, высказался о переходе нападающего Федора Смолова в московский клуб.
Фото: "Динамо"