"Естественно, это ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надежно, и Одоевский был готов играть, но Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок, попасть в стартовый состав и провести несколько игр", - сказал Быстров.
Ранее появилась информация, что "Зенит" может усилить вратарскую позицию до конца зимнего трансферного окна в России. связано это со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Вратарь до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. Руководство "Зенита" рассматривает вариант аренды опытного голкипера до конца сезона.
Голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из португальского "Жил Висенте". За петербургский клуб 31-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.
Источник: Bobsoccer
Быстров: "Зенит" ошибся с приглашением Крицюка
Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что приглашение вратаря Станислава Крицюка в петербургский клуб было ошибкой.
Фото: ФК "Зенит"