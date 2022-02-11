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Быстров: "Зенит" ошибся с приглашением Крицюка

Бывший полузащитник "Зенита" Владимир Быстров считает, что приглашение вратаря Станислава Крицюка в петербургский клуб было ошибкой.
Фото: ФК "Зенит"
"Естественно, это ошибка. И Миша Кержаков летом показывал хороший футбол, действовал надежно, и Одоевский был готов играть, но Крицюк сразу, без объяснения причин, стал первым номером. Для меня непонятно, как можно заслужить доверие тренера за пять тренировок, попасть в стартовый состав и провести несколько игр", - сказал Быстров.

Ранее появилась информация, что "Зенит" может усилить вратарскую позицию до конца зимнего трансферного окна в России. связано это со сложностями в восстановлении Станислава Крицюка. Вратарь до сих пор не может работать с командой и занимается только в зале. Руководство "Зенита" рассматривает вариант аренды опытного голкипера до конца сезона.

Голкипер Станислав Крицюк перешел в "Зенит" в летнее трансферное окно из португальского "Жил Висенте". За петербургский клуб 31-летний футболист провел 11 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 15 мячей.

Источник: Bobsoccer


Теги: Быстров Зенит Крицюк
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