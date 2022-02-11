По данным источника, в настоящий момент проходит трехстороннее обсуждение возможности этого трансфера. Отмечается, что со стороны москвичей переговоры ведет спортивный директор клуба Лука Каттани.
Полузащитник Гус Тиль 6 февраля оформил дубль в матче "Фейеноорда" с роттердамской "Спартой" (4:0). Тиль вышел в единоличные лидеры гонки бомбардиров чемпионата Нидерландов. На счету Гуса 13 забитых мячей в 21 матче текущего сезона Эредивизи. На втором месте рейтинга бомбардиров находится нападающий "Аякса" Себастьян Аллер - он забил 12 голов в 17 матчах.
"Фейеноорд" занимает 3-е место в таблице чемпионата Нидерландов, набрав в 21 матче 45 очков.
Источник: Metaratings
Тиль - о возвращении в "Спартак": не буду говорить. Не хочу, чтобы они услышали то, о чем не знают
СМИ: "Аталанта", "Спартак" и "Фейеноорд" ведут трехсторонние переговоры по Тилю
Московский "Спартак" может продать нидерландского полузащитника Гуса Тиля, который сейчас выступает в "Фейеноорде" на правах аренды, в "Аталанту".
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