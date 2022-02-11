Агент вратаря "Гремио" отказался комментировать интерес со стороны "Краснодара"

Фабио Байтлер, агент вратаря "Гремио" Габриэля Грандо, не стал комментировать интерес к своему клиенту со стороны "Краснодара".

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21-летний Грандо — воспитанник "Гремио". За основную команду бразильского клуба футболист принял участие в 31 матче, в которых пропустил 37 голов и 12 раз сыграл "на ноль".



Контракт Грандо истекает 31 декабря 2025 года, портал Transfermarkt оценивает вратаря в семь миллионов евро.



"Краснодар" интересуется 21-летним вратарем "Гремио" — Извините, но я не говорю о переговорах, связанных с моими игроками. Габриэль — самый перспективный и многообещающий игрок на своей позиции в Бразилии. Это нормально, что его хотят купить многие клубы, — цитирует Байтлера Sport24 21-летний Грандо — воспитанник "Гремио". За основную команду бразильского клуба футболист принял участие в 31 матче, в которых пропустил 37 голов и 12 раз сыграл "на ноль".Контракт Грандо истекает 31 декабря 2025 года, портал Transfermarkt оценивает вратаря в семь миллионов евро.