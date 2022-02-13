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Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Ньюкасл
17:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.75X 3.3П2 2.55
Бернли
17:00
ЛиверпульНе начат
П1 11X 6.6П2 1.22
Тоттенхэм
17:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 1.68X 3.65П2 5.2
Лестер Сити
19:30
Вест ХэмНе начат
П1 3X 3.55П2 2.37

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Алавес
1 - 0 1 0
Валенсия1 тайм
П1 1.36X 4П2 11
Леванте
18:15
БетисНе начат
П1 3.15X 3.55П2 2.26
Реал Сосьедад
20:30
ГранадаНе начат
П1 1.37X 5П2 8.8
Эспаньол
23:00
БарселонаНе начат
П1 5X 4П2 1.68

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Милан
1 - 0 1 0
СампдорияЗавершен
Эмполи
17:00
КальяриНе начат
П1 1.99X 3.6П2 3.55
Верона
17:00
УдинезеНе начат
П1 1.91X 3.45П2 4
Дженоа
17:00
СалернитанаНе начат
П1 1.84X 3.45П2 4.4
Сассуоло
20:00
РомаНе начат
П1 3.45X 3.7П2 2.1
Аталанта
22:45
ЮвентусНе начат
П1 3X 3.2П2 2.55

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Унион
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 3.65X 3.7П2 2.02
Хоффенхайм
19:30
АрминияНе начат
П1 1.43X 5П2 7.2

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монако
0 - 0 0 0
Лорьян2 тайм
П1 13X 1.03П2 41
Брест
17:00
ТруаНе начат
П1 1.97X 3.45П2 3.85
Клермон
17:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 2.37X 3.15П2 3.15
Анже
17:00
СтрасбурНе начат
П1 3.2X 3.1П2 2.37
Нант
17:00
РеймсНе начат
П1 2.19X 3П2 3.7
Ланс
19:05
БордоНе начат
П1 1.49X 5П2 6
Метц
22:45
МарсельНе начат
П1 4.4X 3.6П2 1.87

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Медведев: зимой "Зенит" больше никого приобретать не будет

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб закончил зимнюю трансферную кампанию.
Фото: ФК "Зенит"
"Верна ли информация, что "Зенит" ищет нового центрального защитника? Нет. Зимой "Зенит" больше никого приобретать не будет", - цитирует Медведева Bobsoccer.

Напомним, ранее появлялась информация, что "Зенит" ищет нового центрального защитника в Италии и Германии. Отмечалось, что трансфер может быть осуществлен уже зимой. Также сегодня стало известно, что у центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена выявили повреждение связок голеностопа.

"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера чемпионата. В активе команды 38 очков в 18 встречах. Также подопечные Сергея Семака сыграют в 1/16 Лиги Европы против "Бетиса".




Теги: Медведев Зенит Российские трансферы
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