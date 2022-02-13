"Верна ли информация, что "Зенит" ищет нового центрального защитника? Нет. Зимой "Зенит" больше никого приобретать не будет", - цитирует Медведева Bobsoccer.
Напомним, ранее появлялась информация, что "Зенит" ищет нового центрального защитника в Италии и Германии. Отмечалось, что трансфер может быть осуществлен уже зимой. Также сегодня стало известно, что у центрального защитника "Зенита" Деяна Ловрена выявили повреждение связок голеностопа.
"Зенит" ушел на зимний перерыв в РПЛ в статусе лидера чемпионата. В активе команды 38 очков в 18 встречах. Также подопечные Сергея Семака сыграют в 1/16 Лиги Европы против "Бетиса".
Медведев: зимой "Зенит" больше никого приобретать не будет
Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев рассказал, что клуб закончил зимнюю трансферную кампанию.
Фото: ФК "Зенит"