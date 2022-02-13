СМИ: Бывший защитник "Крыльев" Карпов прибыл на сбор липецкого "Металлурга"

Защитник Максим Карпов, находящийся в статусе свободного агента, может продолжить карьеру в "Металлурге" из Липецка.

Фото: ФК "Крылья Советов"





2-го февраля "Крылья Советов" объявили о том, что Карпов покидает клуб по истечению контракта. Он выступал за самарцев с 2019-го года. За это время он провел за клуб 29 матчей, в которых забил один гол.



Первую половину сезона Карпов провел в аренде в подмосковных "Химках". В нынешнем сезоне он сыграл 7 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпова в 400 тысяч евро.



Источник: Как сообщает источник, защитник прибыл на сбор липецкой команды.2-го февраля "Крылья Советов" объявили о том, что Карпов покидает клуб по истечению контракта. Он выступал за самарцев с 2019-го года. За это время он провел за клуб 29 матчей, в которых забил один гол.Первую половину сезона Карпов провел в аренде в подмосковных "Химках". В нынешнем сезоне он сыграл 7 матчей в РПЛ и Кубке России, в которых не отметился результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Карпова в 400 тысяч евро.Источник: "Матч ТВ"