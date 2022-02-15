Напомним, что ранее Газизов направил в РПЛ жалобу на Федуна. По мнению бывшего гендиректора "Спартака", его деловой репутации был нанесен ущерб из-за высказываний владельца клуба. Перед этим Федун резко раскритиковал Газизова за его работу в "Спартаке".
Андреев сообщил, что над данным вопросом работает специальная комиссия. Вероятно, заседание по делу Газизова и Федуна проведут в конце февраля. Андреев также рассказал, какое наказание грозит Федуну.
"На данный момент нельзя говорить о чем-то конкретном, поскольку сейчас над этим вопросом работает специальная комиссия. Закрытое заседание предварительно состоится 26 февраля. На него будут приглашены Леонид Федун и Шамиль Газизов. Если мы найдем какие-либо нарушения в действиях Федуна, по регламенту решением может быть замечание, штраф или отстранение от деятельности в футболе. Но я думаю, до этого не дойдет", - сказал Андреев.
Источник: Sport24
Газизов попросил РПЛ наказать Федуна за высказывание в его адрес
В комитете по этике РФС сообщили, когда пройдет заседание по делу Газизова и Федуна
Глава комитета по этике РФС Семен Андреев сообщил, на какую дату намечено заседание по делу бывшего гендиректора "Спартака" Шамиля Газизова и владельца московского клуба Леонида Федуна.
Фото: Sport24