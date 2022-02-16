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Обляков: ЦСКА - топ-клуб. Почему я должен хотеть уйти?

Полузащитник ЦСКА Иван Обляков заявил, что не хочет уходить из столичного клуба.
Фото: РПЛ
"ЦСКА - топ клуб по трофеям, истории, задачам. Почему я должен хотеть уйти? Да и предложений таких не поступало.

Я в первую очередь хочу добиться результата с ЦСКА, выйти на более высокий уровень, чтобы быть уверенным, что смогу перейти в топ-лигу и бороться за место в составе. Но мне здесь еще есть что доказывать. Хочется завоевать с ЦСКА трофеи и выйти на новый игровой уровень", - сказал Обляков.

Полузащитник Иван Обляков в текущем сезоне провел 18 матчей в РПЛ и 1 игру в рамках Кубка России. На счету 23-летнего россиянина 2 голевые передачи. Контракт Облякова с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года. Портал transfermarkt оценивает его стоимость в 6,5 млн евро.

ЦСКА в турнирной таблице Российской Премьер-лиги занимает 4-е место, в активе москвичей 30 очков. Первый официальный матч в 2022 году подопечные Березуцкого проведут 26 февраля - в гостях ЦСКА сыграет со "Спартаком".

Источник: Sport24


Теги: Обляков ЦСКА
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