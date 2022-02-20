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Агент: "Арсенал" отказался отпускать Эль-Ненни в ЦСКА

Агент Вильям Д’Авила, представляющий интересы полузащитника "Арсенала" Мохамеда Эль-Ненни прокомментировал информацию о возможном переходе его клиента в ЦСКА.
Фото: Global Look Press
"Такой вариант действительно был. Почему трансфер сорвался? "Арсенал" не захотел отпускать Мохамеда", - цитирует агента Sport24.

Напомним, на днях появилась информация, что одним из приоритетных вариантов ЦСКА на усиление опорной зоны был именно Эль-Ненни. В результате красно-синие скорее всего оформят арендное соглашение с полузащитником "Эвертона" Жан-Филиппом Гбаменом.

Эль-Ненни выступает за "Арсенал" с 2016-го года. Лондонцы приобрели его из швейцарского "Базеля". В текущем сезоне на счету египтянина 10 матчей за клуб во всех турнирах, в которых он отличился одной результативной передачей.

Контракт 29-летнего полузащитника с "канонирами" истекает летом этого года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 9 млн евро.


Теги: ЦСКА Арсенал Эль-Ненни Российские трансферы
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