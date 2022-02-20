"Что касается возможной продажи Лантратова зимой, всё будет зависеть от нескольких факторов: предложение клуба и паритетная позиция, на которой мы хотели бы остановиться — Илья должен стать основным игроком, а не сидеть на лавочке. Всё будет зависеть и от позиции игрока, и от предложения, которое сделает клуб", - приводит слова Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, сегодня появилась информация, что "Зенит" сделал официальное предложение по Лантратову. Сообщалось, что переговоры находятся в активной стадии, а сам голкипер уже дал согласие на переход. Терюшков подтвердил, что знает об интересе "Зенита", но опроверг, что клуб получил от питерцев предложение.
В нынешнем сезоне 26-летний голкипер отстоял 18 матчей в РПЛ, в которых пропустил 31 мяч, а в 6 играх оставил свои ворота на замке. Текущее соглашение Лантратова с "Химками" рассчитано до лета 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 2 млн евро.
Терюшков: в новом клубе Лантратов должен стать основным, а не сидеть на лавочке
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков рассказал, на каких условиях голкипер Илья Лантратов может покинуть клуб.
Фото: ФК "Химки"