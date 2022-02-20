Фарке оценил работу "Краснодара" на трансферном рынке

Фарке высказался о работе клуба на трансферном рынке. По его словам, в зимнее трансферное окно нелегко обновлять команду. При этом Фарке отметил, что доволен составом "Краснодара".
"Зимой всегда непросто обновлять команду, ведь главное время для трансферов - все-таки лето. Несмотря на это, мы смогли подписать новичков и в зимнюю паузу - Бутхейма и Хуниора Алонсо. К сожалению, несколько важных игроков сейчас травмированы, и без них нам приходится непросто, но я доволен работой клуба и теми игроками, которые сейчас есть в "Краснодаре", - заявил Фарке.
Напомним, что Фарке занял пост главного тренера "Краснодара" в прошлом месяце, сменив в данной должности Виктора Гончаренко. До этого немецкий специалист работал в "Норвиче", он возглавлял английскую команду в 2017-2021 годах.
"Краснодар" располагается на пятом месте в турнирной таблице РПЛ по итогам 18 туров, набрав 29 очков.
Источник: Матч ТВ
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Фото: "Краснодар"