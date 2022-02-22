"Что касается тренера, то у нас идут переговоры с кандидатами. Думаю, сегодня мы поставим точку и представим нового главного тренера. Юран? С Сергеем Николаевичем я работал. В 2020 году добились выхода в финал Кубка России — это дорогого стоит. "Химки" дали бой "Уралу" в полуфинале, с "Зенитом" сражалась тоже неплохо. Дальше будем смотреть, кого подпишем", - цитирует Терюшкова "Чемпионат".
Напомним, сегодня "Химки" официально объявили о расторжении договора с Игорем Черевченко, который возглавлял клуб с 2020 года. При этом в октябре прошлого года Черевченко уже покидал клуб, но вернулся в него спустя месяц. Также сегодня в СМИ появлялась информация, что Черевченко в "Химках" сменит Сергей Юран, который уже работал с клубом в 2020 году.
"Химки" ушли на зимний перерыв на последнем месте в РПЛ. В активе подмосковной команды 14 очков в 18 турах. Отставание от зоны стыковых матчей составляет четыре очка.
Терюшков: Юран? С ним "Химки" в 2020 году добились выхода в финал Кубка России — это дорогого стоит
Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков прокомментировал слухи о возможном назначении Сергея Юрана на пост главного тренера подмосковного клуба.
Фото: ФК "Химки"