Пруцев сообщил, что прошел просмотр в "Динамо", но его не смогли заселить на базу клуба. При этом перебраться в Москву с родителями у него не было возможности, рассказал футболист.
"Перед поездкой в Москву меня на турнире имени Владимира Казачёнка в Петербурге заметило "Динамо", позвали на просмотр, я его прошел. Но заселить на базу меня не смогли. Будь я сильнее конкурентов, жилье бы дали. Но, видимо, не в моем случае. А переехать в Москву с родителями у меня не было возможности", - сказал Пруцев.
Напомним, что Пруцев перешел в "Спартак" в январе из "Крыльев Советов". Контракт 21-летнего хавбека с московским клубом рассчитан до лета 2026 года.
Источник: Чемпионат
Пруцев рассказал, что в юности не попал в "Динамо" из-за нехватки жилья на базе
Полузащитник "Спартака" Данил Пруцев рассказал, что в юности мог попасть в "Динамо", но ему не хватило жилья на базе.
Фото: "Спартак"