"Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву. Об уходе из команды даже речи быть не может", - сказал Чебеджи.
Напомним, что сообщалось, что некоторые иностранные игроки ЦСКА отказываются возвращаться в Россию. Впоследствии клуб заявил, что "армейцы" в полном составе возвращаются в Москву со сборов.
Языджи пополнил состав ЦСКА в зимнее трансферное окно. Он перешел в московский клуб из "Лилля" на правах аренды.
Источник: Sport24
Агент Языджи: Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Об уходе из клуба речи быть не может
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы турецкого полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, заявил, что игрок не собирается уходить из клуба.
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