"Юсуф счастлив быть частью ЦСКА. Он прибудет в Москву. Об уходе из команды даже речи быть не может", - приводит слова Чебеджи Sport24.
Напомним, ранее сегодня появлялась информация, что несколько легионеров из ЦСКА отказывались возвращаться с командой в Москву. Но в итоге команда в полном составе вылетела из Турции, где проводила тренировочный сбор.
Полузащитник Юсуф Языджи перешел из "Лилля" в ЦСКА на правах аренды до конца сезона. Арендное соглашение предусматривает опцию выкупа трансфера футболиста.
ЦСКА после 18 туров занимает четвертое место в РПЛ. В активе команды Алексея Березуцкого 30 набранных очков.
Агент Языджи: Юсуф счастлив в ЦСКА. Об уходе не может быть и речи
Агент Адам Чебеджи, представляющий интересы полузащитника ЦСКА Юсуфа Языджи, рассказал о состоянии своего клиента в связи с напряженной обстановкой.
Фото: ПФК ЦСКА