— Самюэль, это твое последнее дерби с ЦСКА. Какие эмоции?
— Это не последнее дерби, — ответил французский футболист корреспонденту РБ Спорт.
Напомним, 28-летний Жиго в зимнее трансферное окно перешёл в "Марсель", но остался в московском клубе до конца сезона. В концовке матча с ЦСКА французский защитник получил травму и покидал поле хромая.
В нынешнем сезоне Жиго в 25 матчах во всех турнирах забил гол и отдал голевую передачу.
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Жиго: это не последнее мое дерби с ЦСКА
Защитник "Спартака" Самюэль Жиго после поражения от ЦСКА (0:2) заявил, что это его не последнее дерби с армейцами.
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