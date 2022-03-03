"Уход Гисдоля? Клуб работает, Марвин справится. Мы уверены", - цитирует Плутника "Чемпионат".
Напомним, ранее "Локомотив" покинул Маркус Гисдоль, который возглавлял "железнодорожников" с октября прошлого года. Исполняющим обязанности главного тренера был назначен Марвин Комппер, который ранее входил в штаб Гисдоля. До "Локомотива" Комппер занимал пост ассистента главного тренера в немецком "Дуйсбурге".
После 18 матчей "железнодорожники" занимают седьмое место в РПЛ, набрав 28 очков. При этом у красно-зеленых на один матч меньше, чем у большинства соперников, поскольку встреча 19-го тура с "Краснодаром" была перенесена на более поздний срок.
Плутник: "Локомотив" работает. Марвин Комппер справится. Мы уверены
Председатель совета директоров "Локомотива" Александр Плутник прокомментировал ситуацию с уходом главного тренера клуба Маркуса Гисдоля.
Фото: ФК "Локомотив"