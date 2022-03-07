Как сообщает источник, Станислав Крицюк продолжает восстанавливаться после повреждения, о котором стало известно еще в прошлом году. Ранее ожидалось, что Станислав вернется в строй в ходе зимних сборов "Зенита", но сроки в итоге сдвинулись. Теперь ожидается, что Крицюк восстановится в апреле. Даниил Одоевский, выбывший на разминке перед матчем с "КАМАЗом" в Кубке России, также пропустит ближайшие недели.
В нынешнем сезоне на поле выходили все три голкипера питерцев. На счету Михаила Кержакова 16 матчей, в которых он пропустил 18 мячей. Станислав Крицюк пропустил 15 мячей в 11 встречах, а Даниил Одоевский выходил на поле дважды и пропустил два гола.
После 19 туров "Зенит" является лидером чемпионата России. В активе команды Сергея Семака 41 очко. Победа над "Уфой" в 20-м туре позволит питерцам оторваться от "Динамо", идущего вторым, на пять очков.
Источник: Metaratings
Источник: Одоевский и Крицюк не вернутся в ближайшее время. Единственным вариантом "Зенита" остался Кержаков
Голкипер "Зенита" Михаил Кержаков останется единственным выбором в клубе на ближайшие недели.
Фото: ФК "Зенит"