"По моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против "Химок", так как в отрезке между его удалением и подписанием контракта с "Локомотивом" "Славия" провела три матча в чемпионате", - приводит слова Мартиновича "РБ Спорт".
Напомним, вчера "Локомотив" переиграл "Химки" со счетом 3:2. За "Химки" дубль оформил Дидье Ламкель Зе, а в составе "железнодорожников" отличились Вильсон Изидор, Гирано Керк и Ян Кухта, забивший победный гол.
В ходе встречи появилась информация, что Кухта не имел права выходить на поле, поскольку был дисквалифицирован за удаление в последнем матче за чешскую "Славию". В связи с этим представители "Химок" заявили, что скорее всего подадут протест на результат матча.
Ян Кухта был удален 19-го декабря в матче чешской лиги против "Баника" (3:3). 12 января он официально перебрался в "Локомотив". За этот промежуток времени "Славия" успела сыграть только один матч в чемпионате Чехии.
Агент Кухты: по моему мнению, Ян мог принимать участие в матче против "Химок"
Агент Милан Мартинович, представляющий интересы форварда "Локомотива" Яна Кухты, прокомментировал возможные санкции в сторону "Локомотива" за выход его клиента в матче с "Химками" (3:2).
Фото: РПЛ