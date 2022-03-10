— По оценке медицинского штаба, Юрий вернется в общую группу через неделю. Жирков получил небольшое растяжение. Структура мышц не повреждена, — сообщили ТАСС в пресс-службе подмосковного клуба.
Напомним, 38-летний Жирков стал игроком подмосковного клуба в зимнее трансферное окно, подписав контракт с командой на правах свободного агента.
Футболист получил повреждение в игре 20-го тура Российской Премьер-Лиги с "Локомотивом".
Стало известно, когда Жирков вернется в общую группу "Химок"
Защитник "Химок" Юрий Жирков пропустит неделю из-за травмы.
Фото: Чемпионат