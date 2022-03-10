Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетико
23:00
КадисНе начат
П1 1.33X 5.2П2 10

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Лилль
23:00
Сент-ЭтьенНе начат
П1 1.73X 3.75П2 5
Сделать ставку

Леонченко: "Локомотив" больше не покупает игроков за десятки миллионов евро. Смотрим на несколько сезонов вперед

Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о новой трансферной политике клуба.
Фото: РПЛ
- "Локомотив" больше не покупает игроков за десятки миллионов евро, не платит завышенные многомиллионные зарплаты. Мы учитываем не только сиюминутные турнирные задачи, которые никто не отменял, но и перспективы команды, смотрим на несколько сезонов вперед. То, что "Локомотив" меняется и оздоравливается, вызывает разные реакции. Есть очевидные внешние попытки создать вокруг клуба не совсем здоровую атмосферу. Мы это видим и воспринимаем спокойно, - цитирует Леонченко РИА Новости.

В зимнее трансферное окно 2022 года "Локомотив" потратил 11,5 миллиона евро на приобретение новых игроков. Состав "железнодорожников" пополнили три футболиста: 25-летний центральный нападающий Ян Кухта из чешской "Славии" (5 миллионов евро), 21-летний центрфорвард Вилсон Изидор из "Монако" (3,5 миллиона евро) и 18-летний центральный защитник Марк Мампасси из донецкого "Шахтера" (3 миллиона евро). В то же время "Локомотив" продал в "Рубин" за 1,2 миллиона евро 23-летнего белорусского форварда Виталия Лисаковича, который забил за казанцев 5 голов и отдал 1 ассист в 3 матчах, а в "Динамо" за 120 тысяч евро - 31-летнего нападающего Федора Смолова, забившего в составе бело-голубых 2 гола в 3 матчах.


Теги: Локомотив Леонченко
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • +1
  • Не нравится

Последние новости

Валуев — о легионерах РПЛ: пусть бегут, тьфу на них. Крысы всегда бегут с корабля
Мостовой: Модрич красавец, без перерыва играет. Не так, как у нас - два тура сыграли, и говорят, что трудно, сложно
СМИ: Роналду с сомнением отнесся к назначению в "МЮ" временного тренера
Лепехин: уровень РПЛ неизбежно упадет, не исключаю, будет даже ниже, чем в девяностые годы 2
Тошич: я сочувствую страданиям спортсменов из России
Суд отказал Газизову по иску в адрес "Спартака" 2
Леонченко: "Локомотив" больше не покупает игроков за десятки миллионов евро. Смотрим на несколько сезонов вперед 1
Червиченко: у Федуна нет никаких проблем. Не может нефтяная компания в один момент стать дешевле в пять раз 1
Геркус - о призыве Зинченко отстранить всех российских спортсменов: это за гранью, в моем понимании. Обалдел совсем! 9
Защитник "Барселоны" Дани Алвес: мне всё равно, что Бензема из "Реала" Что за футболист!
Карпин в сборной России и в «Ростове», РФС отменил санитарный регламент, КДК отказал «Химкам». Главное к утру 11 марта
Источник: Сутормин и Оздоев решили контрактные вопросы с "Зенитом"
СМИ: сегодня клубы РПЛ обсудят вопросы расширения лиги и моратория на вылет в ФНЛ 13
"Буде-Глимт" с Хайкиным в концовке вырвал победу над АЗ в матче Лиги конференций
"Монако" уступил "Браге" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы, Головин вышел на замену
"Базель" проиграл "Марселю" в матче Лиги конференций, Чалов провел на поле 70 минут
Гол и две передачи Малиновского принесли "Аталанте" победу над "Байером", Миранчук и Азмун вышли во втором тайме
В "Локомотиве" опровергли переговоры с Карпиным
Фанаты "Аталанты" вывесили на стадионе баннер, посвященный Миранчуку и Малиновскому (фото)
Хиддинк: грустно, что российские клубы страдают 2
Президент "Урала" объяснил приостановление контрактов с двумя легионерами 2
"Химки" собираются оспорить решение КДК не присуждать "Локомотиву" техническое поражение 6
Дик Адвокат прокомментировал отстранение сборной России от стыков ЧМ-2022 4
Титульный спонсор "Челси" приостановил сотрудничество с клубом из-за санкций против Абрамовича 3
"Рома" обыграла "Витесс", "Фейеноорд" одержал волевую победу над "Партизаном" в Лиге конференций
Гол Эль-Хаддади принес "Севилье" победу над "Вест Хэмом" в Лиге Европы
Источник: Карпин отказал "Локомотиву" и "Краснодару" ради возвращения в "Ростов" 1
Головин - в запасе "Монако" на матч 1/8 финала Лиги Европы с "Брагой"
"Аталанта" - "Байер": Миранчук и Азмун начнут матч Лиги Европы на скамейке запасных
Чалов - в стартовом составе "Базеля" на матч против "Марселя" в Лиге конференций 2
Все новости
-