- "Локомотив" больше не покупает игроков за десятки миллионов евро, не платит завышенные многомиллионные зарплаты. Мы учитываем не только сиюминутные турнирные задачи, которые никто не отменял, но и перспективы команды, смотрим на несколько сезонов вперед. То, что "Локомотив" меняется и оздоравливается, вызывает разные реакции. Есть очевидные внешние попытки создать вокруг клуба не совсем здоровую атмосферу. Мы это видим и воспринимаем спокойно, - цитирует Леонченко РИА Новости.
В зимнее трансферное окно 2022 года "Локомотив" потратил 11,5 миллиона евро на приобретение новых игроков. Состав "железнодорожников" пополнили три футболиста: 25-летний центральный нападающий Ян Кухта из чешской "Славии" (5 миллионов евро), 21-летний центрфорвард Вилсон Изидор из "Монако" (3,5 миллиона евро) и 18-летний центральный защитник Марк Мампасси из донецкого "Шахтера" (3 миллиона евро). В то же время "Локомотив" продал в "Рубин" за 1,2 миллиона евро 23-летнего белорусского форварда Виталия Лисаковича, который забил за казанцев 5 голов и отдал 1 ассист в 3 матчах, а в "Динамо" за 120 тысяч евро - 31-летнего нападающего Федора Смолова, забившего в составе бело-голубых 2 гола в 3 матчах.
Леонченко: "Локомотив" больше не покупает игроков за десятки миллионов евро. Смотрим на несколько сезонов вперед
Генеральный директор "Локомотива" Владимир Леонченко высказался о новой трансферной политике клуба.
Фото: РПЛ