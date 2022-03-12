"Нормально. Не сказал бы, что он показывает что-то сверхъестественное. Играет на своём уровне. Если "Спартак" найдет кого-то сильнее на его место, то продлевать контракт не надо. Если не найдет — надо", - цитирует Филимонова "СЭ".
Бакаев является воспитанником "Спартака". Его контракт с клубом истекает летом этого года, но переговоры о новом соглашении все еще не привели к положительному результату.
В нынешнем сезоне Бакаев провел 25 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.
Филимонов: если "Спартак" найдет кого-то сильнее на место Бакаева, то продлевать с ним контракт не надо
Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал вопрос продления контракта Зелимхана Бакаева с красно-белыми.
Фото: РПЛ