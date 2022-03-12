Филимонов: если "Спартак" найдет кого-то сильнее на место Бакаева, то продлевать с ним контракт не надо

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Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Уфа
0 - 0 0 0
Нижний НовгородЗавершен
Арсенал Тула
16:30
ДинамоНе начат
П1 4.8X 3.65П2 1.72
Локомотив
19:00
ЦСКАНе начат
П1 3.6X 3.25П2 2.2

Футбольная национальная лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Енисей
2 - 1 2 1
Металлург ЛпЗавершен
Томь
1 - 0 1 0
КАМАЗЗавершен
Спартак-2
1 - 1 1 1
СКА-ХабаровскЗавершен
Велес
3 - 2 3 2
ТекстильщикЗавершен
Торпедо
2 - 2 2 2
БалтикаЗавершен
Нефтехимик
0 - 0 0 0
Акрон1 тайм
П1 2.1X 2.5П2 5
Ротор
0 - 0 0 0
Оренбург1 тайм
П1 5.5X 3.5П2 1.67
Алания
1 - 0 1 0
Олимп-Долгопрудный1 тайм
П1 1.06X 9.5П2 31
Кубань
17:00
ВолгарьНе начат
П1 1.89X 3.45П2 4
Краснодар-2
18:00
ФакелНе начат
П1 10X 5.2П2 1.28

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Брайтон
0 - 1 0 1
Ливерпуль1 тайм
П1 21X 6.5П2 1.14
Брентфорд
18:00
БернлиНе начат
П1 2.09X 3.25П2 3.95
Манчестер Юнайтед
20:30
ТоттенхэмНе начат
П1 2.39X 3.5П2 2.95

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Леванте
0 - 0 0 0
Эспаньол1 тайм
П1 2.25X 3П2 3.25
Гранада
18:15
ЭльчеНе начат
П1 2.36X 3.15П2 3.35
Вильярреал
20:30
СельтаНе начат
П1 1.6X 4.3П2 5.6
Хетафе
23:00
ВаленсияНе начат
П1 2.22X 3П2 3.9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Салернитана
17:00
СассуолоНе начат
П1 3.75X 4П2 1.91
Специя
17:00
КальяриНе начат
П1 2.75X 3.1П2 2.8
Сампдория
20:00
ЮвентусНе начат
П1 5.2X 3.8П2 1.71
Милан
22:45
ЭмполиНе начат
П1 1.4X 5.2П2 7.4

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фрайбург
17:30
ВольфсбургНе начат
П1 1.97X 3.6П2 3.95
Аугсбург
Перенесён
Майнц
Хоффенхайм
17:30
БаварияНе начат
П1 5X 5.2П2 1.53
Унион
17:30
ШтутгартНе начат
П1 2.19X 3.3П2 3.55
Боруссия М
20:30
ГертаНе начат
П1 1.62X 4.4П2 5

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Монпелье
19:00
НиццаНе начат
П1 3.6X 3.4П2 2.13
Труа
23:00
НантНе начат
П1 3.05X 3.2П2 2.49
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Филимонов: если "Спартак" найдет кого-то сильнее на место Бакаева, то продлевать с ним контракт не надо

Бывший голкипер "Спартака" Александр Филимонов прокомментировал вопрос продления контракта Зелимхана Бакаева с красно-белыми.
Фото: РПЛ
"Нормально. Не сказал бы, что он показывает что-то сверхъестественное. Играет на своём уровне. Если "Спартак" найдет кого-то сильнее на его место, то продлевать контракт не надо. Если не найдет — надо", - цитирует Филимонова "СЭ".

Бакаев является воспитанником "Спартака". Его контракт с клубом истекает летом этого года, но переговоры о новом соглашении все еще не привели к положительному результату.

В нынешнем сезоне Бакаев провел 25 матчей во всех турнирах за клуб, в которых отличился одним голом и шестью результативными передачами. Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 5 млн евро.


Теги: Бакаев З Спартак
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