"Несмотря на то, что многие легионеры покидают команды, Алберто не поменял свое мнение и хочет дальше выступать за "Зенит", - приводит слова Кьюри Sport24.
Напомним, Юри Алберто перебрался в "Зенит" в зимнее трансферное окно из бразильского "Интернасьонала". Форвард заключил с клубом контракт до лета 2027 года. Он провел за сине-бело-голубых пять матчей во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и двумя результативными передачами.
"Зенит" после 20 туров является лидером РПЛ. В активе команды Сергея Семака 44 очка. Отрыв от "Динамо", идущего на второй строчке в турнирной таблице, составляет пять очков.
Агент: Алберто не поменял мнение и хочет дальше выступать за "Зенит"
Агент Андре Кьюри, который представляет интересы форварда "Зенита" Юри Алберто, высказался о будущем своего клиента.
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