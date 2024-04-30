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Тарханов: уже все научились играть против "Зенита", создают плотную оборону

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Российский тренер Александр Тарханов высказался о построении атакующей игры в "Зените".
Фото: ФК "Динамо"
"Уже все научились играть против "Зенита", создают плотную оборону. Петербуржцам не хватает организации атакующих действий, чтобы ее преодолевать. Вроде давление оказывают, подходов к штрафной хватает, а острых моментов не создают", - сказал Тарханов.

В апреле подопечные Сергея Семака сыграли пять матчей в рамках Российской Премьер-Лиги, в которых забили четыре гола. В последних играх зенитовцы не смогли организовать ни одного гола, матчи с "Рубином" (0:2) и "Динамо" завершились поражениями (1:0). В остальных трех апрельских играх "Зенит" добился скромных побед над "Оренбургом" (1:0) и "Балтикой" (1:0), а также переиграл в гостях "Краснодар" (1:2).

В турнирной таблице петербуржцы занимают первое место, набрав 50 очков, на втором идет "Краснодар" с таким же количеством баллов, на третьем расположилось московское "Динамо", в активе "бело-голубых" 47 очков.

Источник: "РБ Спорт"

Александр Тарханов Зенит
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