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Лоськов: это была ничейная игра, мне так кажется. ЦСКА немного повезло

Тренер "Локомотива" Дмитрий Лоськов прокомментировал поражение от ЦСКА (1:2) в 21-м туре РПЛ.
Фото: Sport24
"Хотелось бы поздравить ЦСКА с победой. Интересная игра, которая держала зрителя до последней минуты. ЦСКА немного повезло, забили гол на последних минутах. Это была ничейная игра, мне так кажется. Мы тренируемся, не стоим на месте. От игры к игре команда будет набирать форму", - цитирует Лоськова "СЭ".

ЦСКА обыграл "Локомотив" в рамках 21-го тура РПЛ - 2:1. В первом тайме на гол Юсуфа Языджи почти сразу ответил Вильсон Изидор. В самой концовке встречи Марио Фернандес после углового отправил мяч в ворота "Локомотива" и принес "армейцам" победу.

После этого поражения "Локомотив" с 31-м очков остается на шестой строчке в РПЛ, но уже в этом туре может пропустить вперед себя "Ахмат".


Теги: Лоськов ЦСКА Локомотив
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