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Урал
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Химки
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
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ЗенитЗавершен
Спартак
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Саутгемптон
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УотфордЗавершен
Эвертон
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Челси
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НьюкаслЗавершен
Лидс
2 - 1 2 1
НорвичЗавершен
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Арсенал
0 - 0 0 0
Лестер Сити1 тайм
П1 1.12X 7.75П2 20

Чемпионат Испании. Примера

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Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
Атлетик2 тайм
П1 1.36X 3.75П2 13
Реал Сосьедад
20:30
АлавесНе начат
П1 1.64X 3.8П2 6
Барселона
23:00
ОсасунаНе начат
П1 1.35X 5.4П2 9

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
НаполиЗавершен
Удинезе
20:00
РомаНе начат
П1 3.2X 3.3П2 2.3
Аталанта
20:00
ДженоаНе начат
П1 1.33X 5.4П2 8.8
Торино
22:45
ИнтерНе начат
П1 4.8X 3.85П2 1.74

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Байер
0 - 1 0 1
КёльнЗавершен
Айнтрахт
0 - 0 0 0
Бохум1 тайм
П1 1.57X 3.9П2 5.4
Боруссия Д
0 - 0 0 0
Арминия1 тайм
П1 1.4X 4.8П2 7
Гройтер Фюрт
21:30
РБ ЛейпцигНе начат
П1 9.8X 5.8П2 1.31

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ПСЖ
3 - 0 3 0
БордоЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
РеймсЗавершен
Клермон
0 - 2 0 2
ЛорьянЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Лион
0 - 2 0 2
Ренн1 тайм
П1 11X 6П2 1.22
Брест
22:45
МарсельНе начат
П1 3.8X 3.55П2 2.02
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Сенников: в "Локомотиве" руководит помощник Гисдоля, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо

Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о тренере команды Дмитрии Лоськове.
Фото: Getty Images
— Писали, что Лоськов как бы главный тренер, исполняющий обязанности, но, по сути, он не руководит, а просто сидит на скамейке. Чего обманывать людей? Там руководит помощник Гисдоля. Получается, что он руководит, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо, — приводит слова Сенникова "Спорт день за днём".

Напомним, ранее "Локомотив" объявил об расторжении контракта с главным тренером Маркусом Гисдолем. Исполняющим обязанности главного тренера стал Марвин Комппер, однако у немецкого специалиста нет лицензии PRO, поэтому на матчи московскую команду выводит Дмитрий Лоськов, но говорит "Локомотив" к встречам именно Комппер.

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Теги: Локомотив Сенников Лоськов
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