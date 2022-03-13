— Писали, что Лоськов как бы главный тренер, исполняющий обязанности, но, по сути, он не руководит, а просто сидит на скамейке. Чего обманывать людей? Там руководит помощник Гисдоля. Получается, что он руководит, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо, — приводит слова Сенникова "Спорт день за днём".
Напомним, ранее "Локомотив" объявил об расторжении контракта с главным тренером Маркусом Гисдолем. Исполняющим обязанности главного тренера стал Марвин Комппер, однако у немецкого специалиста нет лицензии PRO, поэтому на матчи московскую команду выводит Дмитрий Лоськов, но говорит "Локомотив" к встречам именно Комппер.
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Сенников: в "Локомотиве" руководит помощник Гисдоля, а за все спрос с Лоськова — это не совсем справедливо
Бывший футболист "Локомотива" Дмитрий Сенников высказался о тренере команды Дмитрии Лоськове.
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