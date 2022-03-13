— Сейчас основная мотивация для легионеров — это деньги. Я не вижу смысла спартаковским легионерам куда-то дергаться. У них все здесь хорошо, нет проявлений расизма и нацизма, деньги получают, — приводит слова Червиченко Sport24.
Напомним, ранее представители "Спартака" сообщили, что ни один из легионеров команды не сообщил о желании её покинуть. Красно-белые после 20 матчей в Российской Премьер-Лиге занимают девятое место с 26 очками.
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Червиченко: я не вижу смысла легионерам "Спартака" куда-то дергаться. У них все здесь хорошо
Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко считает, что у легионеров команды нет причин, чтобы из неё уходить.
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