"Не привык обсуждать работу арбитра. Есть ВАР. Меня удивило, почему ВАР не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы - "Спартак". Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными", - сказал Ваноли.
"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.
"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.
Источник: "СЭ"
"Спартаку" нужно прибавлять психологически. Мы еще не команда". Ваноли - о поражении от "Краснодара"
Ваноли высказался о судействе в матче с "Краснодаром"
Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал работу судей в матче с "Краснодаром", где его команда проиграла со счетом 1:2.
Фото: ФК "Спартак"