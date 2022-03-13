Матчи Скрыть

Российская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Урал
0 - 0 0 0
АхматЗавершен
Химки
0 - 0 0 0
СочиЗавершен
Крылья Советов
1 - 1 1 1
ЗенитЗавершен
Спартак
1 - 2 1 2
КраснодарЗавершен

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Эвертон
0 - 1 0 1
ВулверхэмптонЗавершен
Челси
1 - 0 1 0
НьюкаслЗавершен
Лидс
2 - 1 2 1
НорвичЗавершен
Вест Хэм
2 - 1 2 1
Астон ВиллаЗавершен
Саутгемптон
1 - 2 1 2
УотфордЗавершен
Арсенал
2 - 0 2 0
Лестер СитиЗавершен

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Райо Вальекано
1 - 1 1 1
СевильяЗавершен
Бетис
1 - 0 1 0
АтлетикЗавершен
Реал Сосьедад
1 - 0 1 0
АлавесЗавершен
Барселона
3 - 0 3 0
ОсасунаПерерыв
X 16П2 100

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Фиорентина
1 - 0 1 0
БолоньяЗавершен
Верона
1 - 2 1 2
НаполиЗавершен
Аталанта
0 - 0 0 0
ДженоаЗавершен
Удинезе
1 - 1 1 1
РомаЗавершен
Торино
1 - 0 1 0
Интер2 тайм
П1 2.05X 3.1П2 3.95

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Байер
0 - 1 0 1
КёльнЗавершен
Боруссия Д
1 - 0 1 0
АрминияЗавершен
Айнтрахт
2 - 1 2 1
БохумЗавершен
Гройтер Фюрт
1 - 6 1 6
РБ ЛейпцигЗавершен

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
ПСЖ
3 - 0 3 0
БордоЗавершен
Клермон
0 - 2 0 2
ЛорьянЗавершен
Страсбург
1 - 0 1 0
МонакоЗавершен
Метц
0 - 0 0 0
ЛансЗавершен
Анже
0 - 1 0 1
РеймсЗавершен
Лион
2 - 4 2 4
РеннЗавершен
Брест
0 - 1 0 1
Марсель2 тайм
П1 15.5X 4.85П2 1.25
Сделать ставку

Ваноли высказался о судействе в матче с "Краснодаром"

Главный тренер "Спартака" Паоло Ваноли прокомментировал работу судей в матче с "Краснодаром", где его команда проиграла со счетом 1:2.
Фото: ФК "Спартак"
"Не привык обсуждать работу арбитра. Есть ВАР. Меня удивило, почему ВАР не посмотрели в эпизоде с пенальти. Не мне оценивать работу арбитра. Мы - "Спартак". Мы должны идти дальше. Решения арбитров всегда могут быть ошибочными", - сказал Ваноли.

"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.

"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.

Источник: "СЭ"

"Спартаку" нужно прибавлять психологически. Мы еще не команда". Ваноли - о поражении от "Краснодара"


Теги: Ваноли Спартак Краснодар
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 4
  • Нравится
  • -4
  • Не нравится

Последние новости

Мостовой: честно говоря, удивлен, что "Спартак" проиграл "Краснодару" после победы над "Динамо" эксклюзив
Джикия: судейство в матче с "Краснодаром" было ужасным. Какие-то двойные стандарты
Зарема Салихова: годы идут, а судить грамотно в России так и не научились 8
"Я сейчас очень зол". Спортивный директор "Спартака" раскритиковал судейство в матче с "Краснодаром" 4
Червиченко: "Спартак" сам виноват в поражении от "Краснодара" эксклюзив
Ваноли высказался о судействе в матче с "Краснодаром" 3
СМИ: камерунский нападающий "Химок" Дидье Ламкель Зе покинул клуб 3
"Спартаку" нужно прибавлять психологически. Мы еще не команда". Ваноли - о поражении от "Краснодара"
Ваноли - второй тренер в истории "Спартака" после Лаудрупа, проигравший первые два домашних матча в РПЛ 4
Шмаров - о поражении "Спартака": безобразие полнейшее, результат разочаровал. Просто нет слов 7 эксклюзив
Отменённые голы «Спартака», дубль Сперцяна и невероятные «быки». В матче «Спартак» — «Краснодар» было всё! 3
"Краснодар" выиграл второй матч подряд после отъезда легионеров 1
Дубль Сперцяна принес "Краснодару" победу над "Спартаком". В матче было два незасчитанных гола красно-белых 70
"Ференцварош" Черчесова победил "МОЛ Фехервар" в чемпионате Венгрии
Писарев сообщил, когда будет объявлен список игроков на мартовский сбор национальной команды 4
"Базель" в большинстве победил "Серветт", Чалов вышел на поле во втором тайме
Семак - о ничьей с "Крыльями Советов": думаю, это заслуженный результат 2
Шалимов прокомментировал ничью "Урала" с "Ахматом"
"Фиорентина" без Кокорина победила "Болонью" 1
Мелкадзе прокомментировал свой январский переход из "Спартака" в "Сочи" 1
Барач — лучший игрок матча "Крылья Советов" — "Зенит"
"Крылья Советов" остановили "Зенит". Сумасшедший гол Кругового не принес питерцам победу 1
В "Химках" прокомментировали ничью с "Сочи"
Лантратов: со стороны "Зенита" на меня никто не выходил. Из "Спартака" — тоже 1
Барач спас "Крылья Советов" от поражения в матче с "Зенитом" на 90+1 минуте 33
Агент защитника "Краснодара" Алонсо подтвердил, что футболист может уйти в аренду до конца сезона
"Спартак" — "Краснодар": cтартовые составы команд 1
Червиченко: я не вижу смысла легионерам "Спартака" куда-то дергаться. У них все здесь хорошо 6
В "Сочи" рассказали о состоянии Адамова 2
Вратарь "Сочи" Адамов не смог покинуть стадион самостоятельно (видео) 3
Все новости
-