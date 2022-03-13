"Комплименты "Краснодару", нашей команде, но не знаю, могу ли сказать то же самое про VAR. Все спорные моменты - большой анализ, консилиум, и решения не в нашу пользу. В пользу соперника все было наоборот. Сегодня нам в этом отношении не повезло. Возможно, судьи принимали правильные решения, но меня удивил именно подход. Я сейчас очень зол", - сказал Каттани.
"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.
"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.
Источник: Матч ТВ
Ваноли высказался о судействе в матче с "Краснодаром"
Шмаров - о поражении "Спартака": безобразие полнейшее, результат разочаровал. Просто нет слов
"Я сейчас очень зол". Спортивный директор "Спартака" раскритиковал судейство в матче с "Краснодаром"
Спортивный директор "Спартака" Лука Каттани выразил разочарование судейством в матче 21-го тура РПЛ с "Краснодаром" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"