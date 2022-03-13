"В раздевалке была ярость, потому что проиграли. Что касается незасчитанных голов, я был на поле, не видел. Тем, кто смотрит ВАР, виднее.
Судейство было ужасное. Хоть я и не люблю комментировать судейство, но сегодня было ужасное. Пытался ли я контактировать с арбитром? Ему было без разницы. Какие-то двойные стандарты были", - сказал Джикия.
"Спартак" проиграл "Краснодару" на своем поле со счетом 1:2. Главным арбитром встречи был Евгений Кукуляк (Калуга), арбитр ВАР - Владимир Москалев (Воронеж). Дублем отметился полузащитник "быков" Эдуард Сперцян. Отметим, что судейская бригада отменила два гола "Спартака" в этой игре.
"Краснодар" набрал 35 очков и занимает 5-е место в таблице РПЛ. "Спартак", имея в активе 26 очков, располагается на 9-й строчке.
Источник: "СЭ"
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Джикия: судейство в матче с "Краснодаром" было ужасным. Какие-то двойные стандарты
Защитник и капитан "Спартака" Георгий Джикия прокомментировал судейство в матче против "Краснодара" (1:2).
Фото: ФК "Спартак"