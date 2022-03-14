— У меня положительные впечатления от игры "Краснодара". Несмотря на их потери, молодежь получила свой шанс и играла с горящими глазами, — приводит слова Кирьякова РБ Спорт.
Вчера, 13 марта, "Краснодар" в гостевом матче 21-го тура Российской Премьер-Лиги обыграл московский "Спартак". "Быки" с 35 очками в 20 матчах занимают в турнирной таблице пятое место.
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Кирьяков — о "Краснодаре": молодежь получила свой шанс и играла с горящими глазами
Российский тренер Сергей Кирьяков остался под впечатлением от игры "Краснодара" в матче со "Спартаком" (2:1).
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