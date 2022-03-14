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Смородская: не знаю, что можно сделать для повышения смотрибельности РПЛ. Остается только ждать и терпеть

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская высказалась о смотрибельности чемпионата России.
Фото: Getty Images
— Я не знаю, что можно сделать для повышения смотрибельности нашего чемпионата. Остается только ждать и терпеть. Очень трудные времена для футбола, — приводит слова Смородской РБ Спорт. РБ Спорт

Действующим лидером турнирной таблицы Российской Премьер-Лиги значится "Зенит" из Санкт-Петербурга, набравший в 21 матче 45 очков. Последнее место занимают "Химки", у которых за такое же количество матчей 15 очков.

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Теги: Смородская РПЛ
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