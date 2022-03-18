25-летний ямайский нападающий "Спартака" Шамар Николсон в настоящее время не планирует покидать красно-белых, сообщают СМИ.
По данным источника, форвард не обращался к руководству клуба по поводу возможного приостановления контракта до 30 июня в соответствии с новыми правилами временного трудоустройства от ФИФА. Ранее о возможности такого события сообщали ямайские СМИ. Сообщается, что Николсон находится в расположении "Спартака" и готовится к субботнему матчу 22 тура Российской премьер-лиги с "Нижним Новгородом".
После перехода в московский клуб нападающий провел за него 4 матча во всех турнирах и забил в них 4 гола.
Источник: Metaratings.ru
СМИ: Николсон не планирует покидать "Спартак"
По данным источника, ямайский форвард "Спартака" Шамар Николсон собирается продолжить этот сезон в составе красно-белых.
Фото: РПЛ