Матчи Скрыть

Английская премьер-лига

МатчиТаблицаНовости2021/22
Вулверхэмптон
23:00
ЛидсНе начат
П1 2.14X 3.45П2 3.55

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2021/22
Атлетик
23:00
ХетафеНе начат
П1 1.76X 3.3П2 5.8

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сассуоло
20:45
СпецияНе начат
П1 1.7X 4.2П2 4.7
Дженоа
23:00
ТориноНе начат
П1 3.2X 3.15П2 2.45

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Бохум
22:30
Боруссия МНе начат
П1 3.1X 3.6П2 2.27

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2021/22
Сент-Этьен
23:00
ТруаНе начат
П1 1.92X 3.4П2 4.4
Сделать ставку

СМИ: Николсон не планирует покидать "Спартак"

По данным источника, ямайский форвард "Спартака" Шамар Николсон собирается продолжить этот сезон в составе красно-белых.
Фото: РПЛ
25-летний ямайский нападающий "Спартака" Шамар Николсон в настоящее время не планирует покидать красно-белых, сообщают СМИ.

По данным источника, форвард не обращался к руководству клуба по поводу возможного приостановления контракта до 30 июня в соответствии с новыми правилами временного трудоустройства от ФИФА. Ранее о возможности такого события сообщали ямайские СМИ. Сообщается, что Николсон находится в расположении "Спартака" и готовится к субботнему матчу 22 тура Российской премьер-лиги с "Нижним Новгородом".

После перехода в московский клуб нападающий провел за него 4 матча во всех турнирах и забил в них 4 гола.

Источник: Metaratings.ru


Теги: Спартак Николсон Российские трансферы
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 2
  • Нравится
  • +2
  • Не нравится

Последние новости

CAS отклонил апелляцию РФС на решение ФИФА об отстранении российских команд 4
Морозов: Черчесов говорил, что он полевой генерал. Если в Словении такое скажут, я своим ушам не поверю
Сборная Казахстана отправится на матч Лиги наций с Молдавией через Румынию
СМИ: консорциум Терри хочет купить 10-процентную долю в "Челси" за 300 миллионов евро
Шведский защитник "Химок" Дагерстол вернулся в "Норрчепинг" 1
В "Спартаке" отказались комментировать информацию о том, что клуб решил ограничить сотрудничество с "Матч ТВ" 2
Тренер "Крыльев Советов": поедем до Ростова через Сочи, Минводы или Ставрополь 1
Защитник словенского "Целе" Морозов: российских футболистов не ждут за границей 1
Неймар - о вылете "ПСЖ" из Лиги чемпионов: мы не хотели проигрывать, мы здесь не для этого
"Очень техничный игрок, на таких ходят смотреть болельщики". Семин назвал главное открытие сезона в РПЛ 4
Лэмпард сломал руку, отмечая победный гол "Эвертона" в меньшинстве в матче с "Ньюкаслом"
Шведский вингер "Ростова" Альмквист подписал временный контракт с "Утрехтом" 1
Дани Алвес: в форме "Барселоны" я чувствую себя как супергерой, который надевает плащ
Генич - об ограничении "Спартаком" сотрудничества с "Матч ТВ": время такое - модно включать санкции 12
Источник: "Спартак" ограничил сотрудничество с "Матч ТВ" 19
Rusfootball.info ищет ведущего новостной ленты
"Рубин" поздравил Кучаева с днем рождения 2
Пиняев: понимаю - не сделал еще ничего такого, чтобы привлечь внимание журналистов
Приглашаем подписаться на Telegram-канал «Rusfootball» 34
Терюшков: Ламкель Зе не хотел уходить из "Химок", его европейские агенты решили еще раз заработать 1
Сербские болельщики на матче Лиги Европы призвали США к миру 1
Моуринью: даже не знал имени тренера "Витесса", но он действительно хорош
СМИ: Николсон не планирует покидать "Спартак" 3
В четвертьфиналы еврокубков пробились два российских футболиста 1
Россия гарантированно закончит еврокубковый сезон на десятом месте в таблице коэффициентов УЕФА 12
Стали известны все четвертьфиналисты Лиги Европы 2
"Вест Хэм" и "Айнтрахт" победили "Севилью" и "Бетис" в дополнительное время 1
Определились все участники 1/4 финала Лиги конференций
"Рома" в концовке вырвала ничью у "Витесса" и вышла в 1/4 финала Лиги конференций
"Лион" выбил в 1/8 финала Лиги Европы "Порту"
Все новости
-