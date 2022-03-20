"Ничего себе, как осмелел Мистер Нерешительность. Ничего, дружок. Жизнь - длинная. Шарик - круглый. Еще пообщаемся, жди", - сказал Мурзагулов.
Вадим Евсеев возглавлял "Уфу"с марта 2019 по октябрь 2020 года. Под его руководством башкирский клуб провел 55 матчей, в которых одержал 14 побед, 21 раз сыграл вничью и потерпел 20 поражений.
С лета 2021 года 46-летний российский специалист занимает пост главного тренера ярославского "Шинника". Сезон-2021/22 этот клуб проводит в ФНЛ-2.
Ростислав Мурзагулов ранее покинул пост председателя Общественной палаты Республики Башкортостан и ушел из "Уфы".
Источник: "СЭ"
Евсеев - о Мурзагулове: он может что угодно говорить. Проснулся - один, вечером - другой
Мурзагулов - Евсееву: как осмелел Мистер Нерешительность. Еще пообщаемся, жди
Бывший председатель попечительского совета "Уфы" Ростислав Мурзагулов ответил на слова экс-главного тренера команды Вадима Евсеева.
Фото: Горобзор