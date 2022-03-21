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Источник: Смолов переболел ангиной. Нападающий может пропустить сбор национальной команды

Нападающий "Динамо" Федор Смолов может пропустить мартовский сбор сборной России.
Фото: РПЛ
По информации источника, на прошлой неделе Смолов переболел ангиной. Он чувствовал недомогание, не смог провести полноценный недельный тренировочный цикл, поэтому вчерашний матч с "Ростовом" (1:1) начинал в запасе.

Отмечается, что после игры Смолов пообщался с Валерием Карпиным, они договорились, что форвард приедет в Новогорск, пройдет осмотр у медицинского штаба сборной, и по его итогам будет принято дальнейшее решение. Скорее всего, Федор пропустит мартовский сбор.

Также сообщается, в расположении сборной уже находится другой нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. О его вызове в национальную команду сообщил журналист Илья Казаков.

Нападающий Федор Смолов перешел в "Динамо" в зимнее трансферное окно. В 5 матчах за столичный клуб в этом сезоне 32-летний россиянин забил 4 мяча.

В составе сборной России Смолов дебютировал в ноябре 2012 года. В общей сложности за национальную команду он провел 45 матчей и забил 16 голов.

Источник: "СЭ"

Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России


Теги: Смолов Динамо Сборная России
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