По информации источника, на прошлой неделе Смолов переболел ангиной. Он чувствовал недомогание, не смог провести полноценный недельный тренировочный цикл, поэтому вчерашний матч с "Ростовом" (1:1) начинал в запасе.
Отмечается, что после игры Смолов пообщался с Валерием Карпиным, они договорились, что форвард приедет в Новогорск, пройдет осмотр у медицинского штаба сборной, и по его итогам будет принято дальнейшее решение. Скорее всего, Федор пропустит мартовский сбор.
Также сообщается, в расположении сборной уже находится другой нападающий бело-голубых Константин Тюкавин. О его вызове в национальную команду сообщил журналист Илья Казаков.
Нападающий Федор Смолов перешел в "Динамо" в зимнее трансферное окно. В 5 матчах за столичный клуб в этом сезоне 32-летний россиянин забил 4 мяча.
В составе сборной России Смолов дебютировал в ноябре 2012 года. В общей сложности за национальную команду он провел 45 матчей и забил 16 голов.
Источник: "СЭ"
Агент Тюкавина прокомментировал информацию о вызове игрока в сборную России
Источник: Смолов переболел ангиной. Нападающий может пропустить сбор национальной команды
Нападающий "Динамо" Федор Смолов может пропустить мартовский сбор сборной России.
Фото: РПЛ