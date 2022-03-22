Терюшков: с финансированием у "Химок" все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть сезон

Член наблюдательного совета "Химок" Роман Терюшков заявил, что в клубе достаточно устойчивое финансовое положение, чтобы доиграть текущий сезон РПЛ.

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После 22 туров РПЛ "Химки" делят последнее место в РПЛ с "Уфой", но подмосковная команда уступает уфимцам по дополнительным показателям. Перед возобновлением сезона клуб расторг контракт с Игорем Черевченко и назначил главным тренером Сергея Юрана.



Ранее контракты с "Химками" официально приостановили Филип Дагерстол, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. При этом последние двое перебрались в РПЛ в зимнее трансферное окно. Футболисты воспользовались правом, которое ФИФА предоставила всем легионерам, выступающим в чемпионате России. "С финансированием у "Химок" все в порядке. У нас есть средства, чтобы доиграть этот сезон", - цитирует Терюшкова Sport24 После 22 туров РПЛ "Химки" делят последнее место в РПЛ с "Уфой", но подмосковная команда уступает уфимцам по дополнительным показателям. Перед возобновлением сезона клуб расторг контракт с Игорем Черевченко и назначил главным тренером Сергея Юрана.Ранее контракты с "Химками" официально приостановили Филип Дагерстол, Бруно Виана и Дидье Ламкель Зе. При этом последние двое перебрались в РПЛ в зимнее трансферное окно. Футболисты воспользовались правом, которое ФИФА предоставила всем легионерам, выступающим в чемпионате России.