— Главный судья Иванов видел [эпизод] и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку.
В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку, поскольку эту функцию выполнил судья на поле. В соответствии с частью первой статьи 52 КДК отказал "Спартаку" "в просьбе применить к игроку санкции", — приводит слова Григорьянца "СЭ".
Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" (1:1) обслуживал судья Сергей Иванов. Арбитр решил не наказывать игрока нижегородской команды Кирилла Гоцюка за эпизод в конце первого тайма. Тогда Гоцюк нарушил правила на защитнике "Спартака" Айртоне.
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КДК РФС не будет применять санкции к Гоцуку за фол на Айртоне
Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что к защитнику "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцуку не будут применять дополнительные санкции.
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