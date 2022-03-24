КДК РФС не будет применять санкции к Гоцуку за фол на Айртоне

Глава КДК РФС Артур Григорьянц рассказал, что к защитнику "Нижнего Новгорода" Кирилл Гоцуку не будут применять дополнительные санкции.

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В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку, поскольку эту функцию выполнил судья на поле. В соответствии с частью первой статьи 52 КДК отказал "



Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" (1:1) обслуживал судья Сергей Иванов. Арбитр решил не наказывать игрока нижегородской команды Кирилла Гоцюка за эпизод в конце первого тайма. Тогда Гоцюк нарушил правила на защитнике "Спартака" Айртоне.



Зарема - об эпизоде с травмой Айртона: для меня это - красная карточка. Карточка цвета адского пламени! — Главный судья Иванов видел [эпизод] и его оценил. Более того, он оценил этот эпизод совместно с ВАР и не применил к санкции к Гоцуку.В связи с этим КДК не имеет право рассматривать этот эпизод и применять санкции к игроку, поскольку эту функцию выполнил судья на поле. В соответствии с частью первой статьи 52 КДК отказал " Спартаку " "в просьбе применить к игроку санкции", — приводит слова Григорьянца "СЭ" Напомним, матч 22-го тура Российской Премьер-Лиги между "Нижним Новгородом" и "Спартаком" (1:1) обслуживал судья Сергей Иванов. Арбитр решил не наказывать игрока нижегородской команды Кирилла Гоцюка за эпизод в конце первого тайма. Тогда Гоцюк нарушил правила на защитнике "Спартака" Айртоне.