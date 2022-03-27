"Эта информация неверна. Почему появляются все эти фейковые новости?" - цитирует агента "Чемпионат".
Напомним, ранее в СМИ появилась информация, что матч против ЦСКА в четвертьфинале Кубка России может стать последним для Ваноли в "Спартаке". В 1/8 турнира "Спартак" обыграл "Кубань" (6:1).
В РПЛ красно-белые после 22 туров занимают девятое место. В активе команды Ваноли 27 очков. Итальянец стал главным тренером "Спартака" в декабре прошлого года, сменив на этом посту Руя Виторию.
Агент Ваноли опроверг информацию о возможном увольнении тренера из "Спартака"
Агент Андреа Д’Амико, представляющий интересы главного тренера "Спартака" Паоло Ваноли, прокомментировал слухи о том, что он может быть уволен в случае поражения от ЦСКА в Кубке России.
Фото: ФК "Спартак"