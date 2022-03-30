"В связи с политической ситуацией все возвращается, это и к лучшему. Сейчас будет возможность нашей молодежи проявить себя.
А то постоянно привозят легионеров. Откровенно говоря, они не заслуживают играть у нас. Те деньги, которые им платят у нас, они не отрабатывают. А наши молодые футболисты в этом плане ущемлены, им не дают возможности себя проявить", - цитирует Гаврилова "СЭ".
Напомним, ранее ФИФА разрешила всем легионерам, которые выступают в РПЛ, временно приостановить контракты со своими клубами. В связи с этим РПЛ уже покинуло большое число иностранцев. Наиболее пострадавшими командами стали "Краснодар" (ушли 9 иностранцев), "Ростов" (ушло 5 иностранцев) и "Рубин" (ушло 5 иностранцев). В остальных командах число ушедших не превышает троих.
Гаврилов: легионеры не заслуживают играть у нас. Они не отрабатывают те деньги, которые им платят
Ветеран "Спартака" Юрий Гаврилов усомнился в необходимости легионеров в РПЛ.
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