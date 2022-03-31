Гендиректор "Химок" Габулов высказался о возможности обращения по делу Кухты в CAS

Генеральный директор "Химок" Владимир Габулов допустил вероятность того, что клуб обратится с апелляцией по делу Кухты в CAS.

Фото: ФК "Химки"





"Дальше будем проводить консультации, анализировать и принимать последующие решения. Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет", - заявил функционер



По итогам 22 туров чемпионата России подопечные Сергея Юрана занимают последнее (16-е) место в турнирной таблице с 18-ю очками в 22 матчах. В матче 20-го тура с "железнодорожниками" подмосковная команда потерпела поражение (2:3). Кухта забил победный гол. В ходе встречи появилась информация, что чех был дисквалифицирован за удаление в последней игре за «Славию» и должен был отсидеть дисквалификацию после перехода в российский клуб. "Химки" обратились в КДК с протестом, но техническое поражение " Локомотиву " решили не присуждать. Апелляция на решение комитета также была отклонена."Дальше будем проводить консультации, анализировать и принимать последующие решения. Может ли речь идти об обращении в CAS? Это решение будет принято на основе того, что нам в течение семи дней предоставит апелляционный комитет", - заявил функционер ТАСС По итогам 22 туров чемпионата России подопечные Сергея Юрана занимают последнее (16-е) место в турнирной таблице с 18-ю очками в 22 матчах.